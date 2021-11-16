明星夫妻檔歐陽龍與傅娟生了三千金，三人如今都繼承父母衣缽，進演藝圈發展，其中，二女兒歐陽娜娜人氣最盛，以秀麗外型與才氣少女特質聞名，她近年將事業重心完全轉移至大陸，結果非常成功，是兩岸最知名的星二代，近來有珠寶品牌找上她代言，卻遭網友質疑不適合，歐陽娜娜最新代言照曝光，靠著好身材與好氣質，扳回一城。

歐陽娜娜代言珠寶品牌，大方展露性感，成功駕馭華麗的珠寶。(翻攝自尚美巴黎CHAUMET官方微博)

歐陽娜娜深耕大陸市場有成，當紅的她也成了各大品牌、廠商的寵兒，21歲的她正值蛻變期，從少女風走向小女人浪漫風，不僅風格更加多變，尺度也開放不少，新嘗試讓她更受到精品青睞，光代言、廣告就賺了大把鈔票，最近連珠寶品牌都找上門。

風格變得成熟許多的歐陽娜娜，近來收到法國高級珠寶品牌CHAUMET邀約，成了品牌卓藝大使，不料成為代言人的消息曝光後，台灣網友頗有微詞，灌爆品牌官方臉書，留下眾多反彈留言，「拜託不要糟蹋這百年品牌」，致使這篇公告僅一天就火速刪文，本以為歐陽娜娜代言的情況有變數，但近來該品牌活動開幕，歐陽娜娜仍以代言人身分出席。

日前歐陽娜娜現身在北京三里屯舉辦的藝術珠寶展，身為CHAUMET卓藝大使，她穿著桃心領黑色禮服出席，整個人展現公主般的優雅成熟氣質，低胸設計心機大露北半球，緊身剪裁展現身體曲線，與華麗的珠寶相得益彰，美麗模樣讓人驚呼「太辣了吧！」、「娜娜好美」，一掃網友對她代言珠寶的不信任。