空軍進行F16-V新機接裝典禮預演，航空迷在基地外拍攝直呼過癮。（讀者提供／張亦惠嘉縣傳真）

民眾在白人牙膏觀光工廠內抬頭觀看戰機飛過。（張亦惠攝）

首支F-16V戰機作戰隊將於11月18日在嘉義空軍基地舉辦成軍典禮，屆時將由蔡英文總統擔任大閱官，今天上午空軍進行最後一次預演，吸引不少民眾卡位拍攝，一早玉山路底就有數十人卡位拍戰機並直呼過癮，位於水上的白人牙膏觀光工廠也因地點鄰近基地，成了欣賞戰機的新熱點。

空軍「鳳展專案」耗資新台幣1100億元由美國洛克希德．馬丁公司與漢翔，將現有141架F-16A／B升級為F-16V（Block20），18日將在嘉義空軍基地舉辦成軍典禮，屆時F16－V將採4架「手指隊形」編隊飛行，共16架，還有5架雷虎小組教練機壓軸衝場噴彩煙表演。

為拍下首支F-16V作戰聯隊成軍的精彩畫面，不少航空迷、軍事迷紛紛來到空軍嘉義基地周邊，在田間小路裡穿梭，尋找最佳的觀機景點，準備提早卡位，希望能近距離目睹戰機英姿。今天上午是空軍最後一次預演，水上機場外圍有許多民眾手持長鏡頭相機搶拍戰機，一名民眾表示，可能因是預演，飛機一架接一架拍得非常過癮。

除嘉義市育人路底、玉山路底、大溪厝一帶及水上鄉靠近機場的多條產業道路是機迷常駐的地點外，位於水上鄉台一線旁的白人牙膏觀光工廠，因就在飛機進場航道下方，擁有極佳視野，加上停車便利等因素，近來也有不少航空迷或家長帶小孩前往。