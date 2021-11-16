2022年地方大選將至，各政黨都自積極布局當中。國民黨立委吳斯懷今天(16日)在立院質詢時，詢問衛福部長陳時中，有沒有參選台北市長的意願？陳時中則回應，目前沒有參選的規畫，現在以防疫為重。對此，吳斯懷在臉書上發文表示，希望陳時中未來能夠「言行一致」，盡到該負的責任，否則對政府、對防疫都不是好事。

近期陳時中去年六月脫口罩高歌、飲酒的影片外流，《美麗島電子報》董事長吳子嘉分析，影片外流目的就是要擋陳時中參選台北市長；國民黨立委吳斯懷今質詢時問陳時中看法，陳時中說，這是過度延伸「我確實沒有這樣的感覺」。吳斯懷進一步追問陳時中，有沒有參選台北市長的意願，陳時中答覆，「現在以防疫為重，沒有參選的規畫」。

針對陳時中的回答，吳斯懷今天也在臉書上表示，請民進黨用「同一標準」來面對政務官的言行，別再當雙標黨了！馬政府官員在八八風災期間，父親節陪老父親喝個稀飯、理個髮就下台了，陳部長疫情期間在室內無罩嗨歌喝酒，是不是也應該比照辦理？

吳斯懷指出，先前台中市阿拉夜店大火造成9人不幸喪命，陳其邁當時拚命要求市長下台，現在城中城大火死了46個人，怎麼不見陳其邁市長有任何作為呢？另外，對於陳部長的人生規劃中，目前沒有規劃參選台北市長，希望部長未來能夠「言行一致」，盡到該負的責任，否則對政府、對防疫都不是好事。