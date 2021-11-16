周二比特幣和其他加密貨幣價格大跌，進一步脫離近期創下的歷史高點。

根據CoinDesk報價，比特幣目前大跌7.13%，報60782.22美元，稍早前一度面臨60000美元大關保衛戰。

以太幣目前大跌7.74%，報4306.21美元。

其他加密貨貨亦同步下挫，瑞波幣跌6.44%，報1.12美元。狗狗幣跌6%，柴犬幣跌2.5%，萊特幣重挫9.35%。

雖然市場上是有一些消息，但實際造成價格下挫的原因尚未明朗。

中國發改委在周二的記者會上表示，該監管機關將繼續清理境內虛擬貨幣的挖礦活動。

今年早些時候，中國開始動手整肅比特幣的挖礦活動，導致礦工撤離中國。北京當局表示，這是因為挖礦將造成大量的能源消耗和碳排放。發改委發言人周二表示，比特幣挖礦對於引領產業發展或科技進步沒有正面助益。

比特幣在11月10日登上歷史高峰68990.90美元，以太幣緊接著在隔日跟進、再寫歷史記錄。

加密貨幣交易所Luno亞太區負責人Vijay Ayyar表示，比特幣在7周內一路從40K挺升至69K後出現健康的拉回，這在一波上升的趨勢中是正常的事。