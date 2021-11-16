16日韓國傳出，三星電子美國新晶圓廠花落誰家雖尚未定案，但是輪廓卻愈來愈清楚。

三星在元月份時，曾向德州特拉維斯郡莊園獨立學區(ISD)遞交的建廠申請書，現已下架看不見了。不過，7月份送給奧斯汀東北部泰勒市的蓋廠文件，還是可在公家機關網站上查到。

據悉，上述這兩個同樣位於德州，但分屬不同地方的當地政府，其實都一直都在爭取三星這個規模高達170億美元的大型投資案。不過，三星似乎還在考慮，除了德州外，紐約與亞利桑那州是否適合設廠。

繼美國奧斯汀於1996年開始投產後，三星電子就一直想在這座晶圓廠附近，再興建另座新廠。不過，2月份德州曾受到異常氣候影響，造成冰風暴以及大停電，損失數百萬美元的三星，開始重新思考新廠地址。

市場臆測，有1.8萬人口的德州泰勒市，可能會雀屏中選。因為當地政府提供巨額減稅金額，聽說讓三星蠻心動的。不過，三星一旦落腳，也會給該地帶來約1800個工作機會。

三星集團少東，也是實際負責人李在鎔，目前正在美國出差，將親自搞定選址決定，並趁機與全球合作夥伴共商營運大事。李在鎔已知在美行程包括走訪波士頓，與藥廠莫德納高層會面，因莫德納已敲定與三星生物製藥合作，在韓國生產新冠疫苗。