美股主要指數周一微幅上揚，美債殖利率升高，讓股市承壓。港股高開0.22%，隨後穩定一路高走。

周二香港恆生指數收漲322.87點或1.27%，為25713.78點，收在近三周高點。國企股(H股)漲140.21點或1.54%，為9225.81點。多數板塊皆呈現上漲局面。

拜習會登場，雙方強調避免衝突的責任，習近平稱拜登為老朋友，投資人歡呼，人民幣也來到近5個月的高位。

在藍籌股方面，騰訊漲2.2%，阿里巴巴漲2.3%，美團漲2.7%。

地產股上漲1.3%。在暗示放緩對房地產產業的政策打壓之後，相關內房股獲得支撐。

內地物業管理股上漲。越秀服務漲6.7%，寶龍商務漲7.6%，濱江服務漲5.2%。

恆騰網絡跌7.0%，報1.59港元。文件顯示，騰訊和恆大紛紛減持股票，騰訊上周五以1.796港元減持9500萬股，價值約1.7億港元。恆大也三度減持，套現11.24港元。

醫療股漲2.8%，與內需相關的食品股漲2.56%，零售股漲2.48%。海底撈漲6.0%，海倫司漲5.3%。