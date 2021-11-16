台灣3M董事總經理仝漢霖表示，3M以「創新」為企業核心價值，旗下安全與工業產品、交通運輸與電子產品、醫療保健、消費品等四大事業群，運用獨創51個核心科技平台交互應用，累積研發出近6萬個多元創新產品。將持續以循環經濟、氣候變遷、社區服務三大範疇為主，貫徹企業永續發展策略，並於台灣深耕STEM科學教育。

仝漢霖指出，因疫情推動科學潮流，3M更將STEM科學教育納入ESG目標，2025年底，將為弱勢族群創造500萬個獨特的STEM和技能訓練課程來增加經濟公平性，並將首次讓STEM科學教育前進臺東，跨界培育偏鄉孩童。

3M除將新產品納入永續價值承諾、減少生產廢棄物、垃圾零掩埋和提高水利用率，台灣去年開始舉辦內部惜福品特賣會，讓需要報廢的退貨商品能繼續被使用。2021年特別將通路陳列的包裝損傷品再清洗後，分批次捐贈300餘組含棉被、枕頭、睡袋等共計市價五十萬之寢具，至台北市政府社會局轄下的浩然敬老院、陽明教養院及街友服務中心等單位，協助機構改善弱勢族群的生活品質。

面對氣候變遷考驗，3M除提高能源效率、減少溫室氣體排放絕對量及幫助客戶減少二氧化碳排放等，桃園市楊梅區的研發中心為3M亞太區第一座綠建築設施，臺南光學產品製造基地更榮獲台灣鑽石級綠建築標章認證，為國內綠建築的最高榮耀。

此外，3M計畫在全球大量提供STEM科學教育資源，縮短城鄉差距，啟發年輕世代科學探究的熱忱與潛能，透過隨手可得的材料就能輕鬆學習。2020年3M在全球推出「3M在家玩科學（Science at Home）」系列科學實驗影片，已累積近30支影片。

2009年起3M每年邀請來自全台各地高中生，前進3M廠區參與科學營；2020年起，3M首次將STEM教育深入全台各地偏鄉地區，廣納來自不同文化與家庭背景的孩童。除跨界與科技部、Discovery頻道合作，分別推出「台灣科普環島列車」和「生活科技大挑戰」線上知識挑戰活動。今年更導入「3M在家玩科學（Science at Home）」系列科學實驗影片，於暑假期間推出「3M 2021線上環島列車」，吸引逾15萬人次參與。