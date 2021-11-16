蔡英文總統今（16）日下午出席「第十屆工研院院士授證典禮」(總統府提供)

蔡英文總統今天下午為工研院10年來首位女院士葉常菁等5位新任院士授證，她肯定新任院士對產業界及國家的付出與貢獻，並強調，後疫情時代，我們要讓臺灣成為全球供應鏈不可或缺的關鍵力量，也要繼續仰賴工研院堅實的科技創新能量，帶領臺灣升級轉型。

蔡英文今天出席工研院院士授證典禮，抵達後，首先觀賞工研院院士「十載精彩，制勝未來」影片；隨後聽取5位新科院士發表感言。

蔡英文表示，工研院成立40多年來，為臺灣培育出非常多優秀的科技人才，工研院豐沛的研發能量也在這次防疫工作中發揮重要的效能。今年5月雙北進入三級警戒，工研院同仁在6個小時之內，漏夜到臺北中興醫院和剝皮寮兩處搭建「正壓採檢亭」。後來也陸續打造了155座，在將近百家醫療院所與採檢點運作中。

她指出，這套「正壓採檢亭」是經濟部專案開發的技術，運用累積多年的建置IC晶圓廠及光電廠無塵室經驗，打造潔淨度比醫院外科手術室還要高的採檢環境，可以給予第一線醫護人員強力的保護，並且提升整體檢疫能量。她感謝工研院同仁將自己的科技專業應用在防疫工作當中，是「科技防疫」的重要典範。

蔡英文肯定工研院近年持續開拓創新領域，提升臺灣研發實力，為臺灣創造不只是經濟方面的成就，也加強與國際的交流合作，開創出更具有韌性的永續發展模式，能夠在全力防疫以及經濟復甦的同時，兼顧永續平衡，建構出更強健的社會安全網。今年選出5位新院士，都是最傑出的業界領袖，也讓臺灣在世界的科技創新領域持續占有關鍵性地位。

她一一介紹新任院士的事蹟。吳敏求院士是旺宏電子董事長兼執行長。早在30年前，就把現在盛行的「數位轉型」概念導入半導體製程，非常有遠見，也讓旺宏目前在非揮發性記憶體方面具有領先全球的成績。吳敏求當年從美國回到臺灣創業，號召非常多優秀的人才共同回臺，對臺灣整體產業創新有非常大的助益。

蔡力行院士是聯發科副董事長暨執行長，帶領聯發科完成許多技術創新，包括搶先布局5G，讓聯發科在全球激烈競爭中持續展現傲人的成績。此外，蔡力行投身半導體產業40年，跨足半導體、IC設計、以及電子通信技術創新等領域，對於臺灣整體半導體產業有卓越的貢獻。

吳錦城院士現任台杉投資科技基金合夥人，在科技及通訊界擁有豐富經驗，本身也是成功的創業家，四度創業，創造出新台幣1800億元的總市值。台杉投資是國家級的創投公司，投資領域以「五加二產業」為主，不只提供資金援助，更提供產業經驗、國際串連等資源，讓臺灣有更多創新企業打進國際盃。

楊泮池院士，是台大醫院特聘教授，也是國內肺腺癌研究權威，曾任臺灣大學第11任校長。領導團隊長期鑽研肺癌基因相關研究，也曾獲得教育界的桂冠－國家講座主持人及學術獎。疫情期間，楊泮池也和團隊有重要的研發，可以有效避免新冠病毒直接感染人體，也取得美國臨時專利。

葉常菁院士是智擎生技創辦人及臺灣生物產業發展協會副理事長，所率領的團隊成功開發抗胰臟癌藥物，是臺灣第一個拿到美國FDA藥證的癌症新藥，並創下國內新藥授權紀錄，證明臺灣有實力可以成功開發國際級的新藥，是臺灣生技新藥開發的重要里程碑。葉常菁提出的「NRDO」商業模式，授權引進具有潛力的新藥候選物，加速新藥上市，對於生技製藥產業有深遠的影響。

葉常菁院士是工研院10年來首位女院士，蔡英文也希望未來有更多女性加入院士行列。她說，今日新任加上歷屆院士共有50位，他們是臺灣最珍貴的資產，她也要代表臺灣人民感謝院士們對臺灣的貢獻。後疫情時代，我們要讓臺灣成為全球供應鏈不可或缺的關鍵力量，也要繼續仰賴工研院堅實的科技創新能量，帶領臺灣升級轉型。她也期許所有院士能持續提供協助，讓工研院更好，讓臺灣更進步。