數位存款帳戶開戶數再爆衝，金管會三度鬆綁助攻。金管會銀行局副局長童政彰16日公布統計，截至2021年9月底止，數位存款帳戶開戶數上衝943.2萬戶，較去年同期成長64％，他也同步宣布再作兩大開放，一是數位存款帳戶開戶及線上貸款的申請對象擴大至符合一定條件的法人戶、二是放寬第三類數位存款帳戶的轉帳限額。

童政彰指出，本次開放「本國成年合夥人、股東3人以下」的本國登記合夥組織、公司可開立數位存款帳戶，負責人透過自然人憑證、工商憑證及視訊進行驗證，並上傳相關證明文件，即可線上申請開立存款帳戶，與臨櫃開立之帳戶有相同的功能。另金管會已於今年7月開放法人新戶線上貸款業務，本國成年股東3人以下的本國登記公司可線上申請貸款。

童政彰表示，據2020年中小企業白皮書顯示，台灣的獨資企業有79萬戶，占台灣企業58％，因此金管會在2019年就開放負責人為本國成年人之本國獨資組織可開立數位存款帳戶。

另外，童政彰指出，目前數位存款帳戶以第三類帳戶(開戶時採用他行存款帳戶、信用卡或電信認證機制核驗身分)的開戶數最多、逾400萬戶，因此本次放寬第三類數位存款帳戶的交易限額，透過驗證他行存款帳戶開立之第三類數位存款帳戶，再搭配「視訊會議」，可將轉帳予他人之限額提高至每筆新臺幣5萬元、每日累計10萬元、每月累計20萬元。

童政彰指出，金管會在2015年就開放本國成年人開數位存款帳戶，2019年再開放三類人可開戶，包括：年滿7歲之本國未成年人、持有晶片居留證之外國成年自然人及、負責人為本國成年人之本國獨資組織。2021年再開放本國成年合夥人3人以下之本國登記合夥組織、本國成年股東3人以下之本國登記公司可開戶。

截至2021年9月底，已開立戶數最多的前五大銀行依序為台新銀(267.6萬戶)、國泰世華(137.6萬戶)、永豐(100.6萬戶)、第一(74萬戶)、中信(50.4萬戶)。純網銀部份，連線銀行LINE Bank已達41萬2443戶，亦以第三類帳戶居多，占40萬戶；樂天銀行為56750戶、第三類帳戶達4萬6千戶。