台中市沙鹿登山步道已成為在地觀光新景點，但有遊客在上車前卻找不到廁所，市議員楊典忠表示，沙鹿登山步道除了橋下2公里步道外，還有通往都會公園登山步道，平日早晚許多海線民眾會前來登山，市府應加強廁所、停車場、指示牌建設。台中市觀旅局已選定台灣大道6段726巷旁空地設置簡易廁所，預定年底完工。

在市議員楊典忠爭取下，沙鹿登山步道將增設簡易廁所。（陳淑娥攝）

楊典忠表示，沙鹿登山步道過去是沙鹿區地方民眾閒暇爬山的好去處，由於在國道三號下方，可免除太陽光日曬問題，所以白天隨時都可以來爬山，而2公里長的梁柱步道特色，近年遂成為網紅們IG打卡熱點，從山下拍到山上自然景觀都不一樣。

楊典忠說，疫情微解封後，經常有團體遊覽車前來觀光遊覽，日前又有5台遊覽車遊客造訪，因山下廁所壞了兩年沒修，部分遊客上車前卻找不到廁所「方便」，且停車空間缺乏大型車停車處，造成台灣大道慢車道雍塞情況，希望也能規劃大型車停放處。

由於高工局不同意舊廁所位置進行改建，觀旅局表示，目前已規劃在台灣大道6段726巷旁空地設置簡易廁所，並規劃橋下登山步道與通往都會公園步道整頓與導覽圖更新，提供登山民眾便利設施與登山路線資訊。

楊典忠也認為，沙鹿登山步道位於大肚山西側山坡，生態野溪等自然資源豐富，希望市府觀旅局規畫登山步道時，亦能對地方生態環境進一步調查了解，提升民眾對生態保育的觀念。