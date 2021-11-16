國民黨立委溫玉霞今日於立院質詢表示，衛福部推出新冠肺炎疫苗接種小黃卡，跟一般國際疫苗接種黃皮書不同，民眾若要出國又得花1千元去旅遊門診更換，勞民傷財，而連非洲國家都能讓打完兩劑疫苗的民眾自行上網下載列印疫苗接種證明，還附上QR code，台灣為何做不到？衛福部長陳時中當場承諾「會依照立委所說年底前完成。」

溫玉霞指出，和世界各國相比，台灣的PCR檢測文件沒有QR code，近日台灣一支足球隊到中東小國巴林，結果在當地要入境卻沒辦法進去，因為沒有QR code，對方無法驗證文件是否屬實。到最後找到台灣的外交人員協助處理，才得以放行。

溫玉霞質問，台灣的PCR文件何時能改進？陳時中回應「現在已在處理了」，而目前去歐盟國家並沒有這個問題，現在跟外國也在談雙邊認證中。

溫玉霞說，現在台灣發的COVID-19接種證明黃卡，跟一般的疫苗接種黃皮書又不同，而持COVID-19接種證明黃卡，出國根本不被承認，還要再到旅遊門診更換疫苗接種黃皮書。

溫玉霞表示，全台有開旅遊門診的醫療院所僅32間，就連台北也只有5間。各家門診的掛號費加上更換黃皮書，大醫院要收費672元，榮總要收7、800元，慈濟830元，馬偕也要800元，明明都是同一張證明，內容都一樣，為何這麼麻煩？還要花這個錢？陳時中回應「馬上就會來處理這個問題了，免煩惱」。

溫玉霞指出，連非洲國家如南非，都可以做到民眾打完兩劑疫苗後，可以自行上網登錄、列印出疫苗接種證明，甚至還能附上QR code，結果台灣還要民眾自行去醫院掛旅遊門診，更換黃皮書(疫苗護照)。此時陳時中被問到支支吾吾，答不出具體內容，只得尷尬回應說都已在做。

溫玉霞追問說「要多久？」陳時中說「看我們需要多久就多久」，溫玉霞說「行政院不是有個科技政委唐鳳？」陳時中此時才回應「不然年底前完成。」溫玉霞再確認「可以讓民眾自行上網下載列印疫苗接種證明QR code，不用再讓民眾掛旅遊門診花1千元？」陳時中說「對。」