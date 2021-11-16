桃園市中壢區漁會16日舉辦漁民節慶祝活動，表揚模範漁民及各項漁業競賽獲獎者，其中75歲的張順德是在地最年長船主，不僅參加環保艦隊積極清除海洋垃圾榮獲模範漁民，其船隻振盛號年度交易額也獲得第3名，漁民們都感嘆近年漁獲量大幅減少，要更積極愛護保護海洋讓漁業永續。

每年的7月1日為漁民節，今年受疫情影響延至11月舉辦，中壢區漁會總幹事黃德汶說，活動約有700名會員前來參加，除有摸彩活動、模範漁民表揚外，也頒獎給漁獲交易額前6名的漁船主，其中冠軍的漁船主年交易量達150萬元，相當不容易。市長鄭文燦則說，國內疫情趨緩，永安漁港遊客數恢復達6成以上，人潮及復甦力道超越其他風景區，隨著永安海螺文化體驗園區即將開幕，後湖逐浪天梯計畫也將於2022年上半年開工，透過永安漁港環境改造，以更具魅力的漁港文化助提升漁業產值。

中壢區漁會前理事長張順德獲頒模範漁民，他也以年度漁獲交易額60萬元獲得第3名佳績，他的兒子張家馨也擁有自己的船隻出席漁民節活動。張家馨說，近年受到氣候及海洋生態變化影響，加上大型拖網船隊大量捕撈，實在很難捕的到魚，而永安漁港附近多半捕撈白鯧、午仔魚、烏魚及黃花魚，在天氣變化之際就是最佳的出海時機。

張家馨也說，現在海洋生態遭受破壞，出海捕魚網子一撈幾乎都是垃圾抓不到幾隻魚，所以他和爸爸都加入桃園市政府的環保艦隊，在出海捕魚時兼撈海洋垃圾，希望為海洋生態多出一份力。