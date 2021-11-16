高雄市政府衛生局副局長林盟喬16日出席國立高雄大學「卓越講座」推廣健康促進觀念，他指出「亞健康」是介於健康與疾病之間的灰色地帶，唯有透過持續運動、飲食控制，提升免疫力、強化身體素質才能疾病。

林盟喬表示，若健檢、就醫並無特別異常，但經常發生頭痛、頭暈、疲倦、腰酸背痛、四肢無力等身體不適「症頭」，就很有可能是亞健康，而且根據WHO調查，全球高達75％的人處於該狀態，長期下來將增加健康風險包括慢性發炎、血管硬化，不可小覷。

他說：「健康不是一切；但是，沒有健康就沒有一切」（健康）惡化是經年累月，改善也非一蹴而成，應當視為人生基礎，循序漸進修行且終身不懈，微小累積終會帶來巨大改變。

高雄大學行政副校長吳宗芳開場引言介紹林盟喬，指出從醫院院長到衛生局副局長，不論在哪個單位服務，始終積極推動「個人健康管理」，並且身先士卒、自我力行，長年投入馬拉松運動，已是「百K超馬俱樂部」成員、奪牌常勝軍。

林盟喬是高雄醫學大學醫學博士，還是衛生行政與公共衛生碩士，已經在公部門服務32年。他的演講生活有趣，用深入淺出的方式介紹衛生局的業務，像是平日多注意登革熱與衛生問題，並籲請民眾在生活中提升健康。