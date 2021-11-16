桃園大園華興池公園陸域1.27公頃將設置秋日廣場，圖為模擬示意圖。（桃園市政府工務局提供／陳夢茹桃園傳真）

桃園華興池公園中有規畫旗鑑型共融式遊戲場，圖為極限山丘遊戲場模擬圖。（桃園市政府工務局提供／陳夢茹桃園傳真）

桃園市近年積極推動埤塘活化再生計畫，大園區華興池公園生態綠化與設施活化，預計今年底上網招標，2022年初動工、2023年農曆年前開園啟用，另外，濱水遊憩服務中心則預定2023年6月啟用對外營運，將成為大園區的生態及水上活動亮點。

桃園大圳6-12號埤塘位於大園區田心里華興路及中園街旁，既鄰近大園市區及國道2號高速公路，又鄰接周圍農田及許厝港濕地，水文方面與老街溪及田心子溪相鄰，埤塘部分灌溉水源來自於上述2溪流，並一路達出海口許厝港濕地，可在華興池見到洄游生態，生態資源豐富。

桃園市長鄭文燦說，華興池（6-12號埤塘）水域及陸域總面積6.97公頃，在農水署桃園管理處協助下，埤塘魚介承購人不再繼續養殖，市府將改造華興池提供周邊居民優質的生態休閒空間，工程總經費約1.2億元，更獲得行政院農委會農水署桃園管理處補助1500萬元。

鄭文燦指出，水域有5.7公頃將預留1／3作為生態水域，以保留原有的自然棲地，另外2／3作為水上活動空間，將提供划船、立槳或腳踏船等活動使用。陸域1.27公頃將設置秋日廣場、旗鑑型共融式遊戲場、濱水遊憩服務中心、觀稜平台、堤岸景觀透水步道等設施。

工務局長賴宇亭補充，華興池公園為高位埤塘，為維持灌溉功能，早期被高牆水泥化，雖為都市計畫畫設的公園用地，卻無一般公園用地的使用空間，埤塘鄰近住宅區，為滿足地方居民的需求重新整建，未來將成為大園區重要的旗艦型共融遊戲場以及生態濕地公園。