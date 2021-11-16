民進黨陸續舉辦公投反方的千人造勢活動，國民黨今天在立法院黨團大會上也決議將動員在全台各縣市也都要舉辦千人造勢場。黨中央每場補助5萬元，若同縣市聯合立委舉行兩千人造勢，酌情補助10萬元。

國民黨為了替公投正方造勢，也決定在全台22縣市都舉辦千人大型造勢活動。今天在黨團大會上討論立委分工，不分區立委跟區域立委分工在各縣市舉辦千人造勢活動。

國民黨也將補助每場千人造勢各5萬元，若有同縣市聯合立委舉行2千人造勢，酌情補助10萬元。