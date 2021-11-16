彰化縣公共自行車系統2.0，從之前的YouBike全面轉換為MOOVO智慧單車，本月10日已經全面完成布建，總計1650輛新單車上路騎乘，而下一步還將汰換原本的停車樁，不少通勤族搶先體驗，有人開心說新車騎起來就是不同，也有人懷念覺得捷安特車款車架設計，騎乘感受比較舒適。

彰化縣公共自行車系統2.0，從之前的YouBike全面轉換為MOOVO智慧單車，本月10日已經全面完成布建，總計1650輛新單車上路騎乘。（謝瓊雲攝）

彰化縣2014年5月起推動公共自行車租賃系統，由微笑單車得標營運7年，今年6月合約到期，縣府與捷安特雙方均同意不再續約；新的營運商接手後改推MOOVO智慧自行車，1650輛自行車中，有300輛的電動輔助自行車，其餘的1350輛自行車則為智慧自行車。

10日新款車上路後，原先就屬通勤族高使用率的車站與學校周邊，借用最為熱門，有高中生覺得借用新車網路連線的時間，相比過去感應車柱來得耗時，另有人反映新車騎起來，不論車架、踏板和座椅，感覺都不如舊車款舒適；但也有人覺得新車新氣象，新的還是比較安全，只是覺得電輔車還是需要人力踩踏，不如電動自行車方便，小小失望。

彰縣府城市暨觀光發展處長田飛鵬指，1650輛MOOVO智慧單車中，有300輛電動輔助自行車分散在彰化、員林及鹿港，各放置100輛，採環保節能設計，使用者一定要踩踏板，電力才會啟動輔助騎乘者省力。

田飛鵬表示，租借費用方面採30分鐘計價，智慧單車費率為每30分鐘10元，而電輔車為每30分鐘20元，前30分鐘縣府補貼5元租借費。智慧單車採用無線網路傳輸完成租借程序，新車上路期間，會請業者安排人力在各站點協助民眾操作借用。

城觀處指出，年底前就有的自行車樁都會陸續拆除，安裝新的借車架，民眾可先至MOOVO智慧單車官網註冊（網址https：／／www.ridemoovo.com／），依指示填入資料即可完成註冊；即可使用手機APP、及悠遊卡或一卡通等電子票證租借車輛，也可加入保險，讓騎乘過程更安心。