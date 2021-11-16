拜習會談台海局勢影響 陸外交部：堅持一個中國原則

今天中美元首視訊會晤後，雙方是否有元首或低級別的進一步會晤？此次會晤是否有助於降低台海緊張局勢？中國外交部發言人趙立堅今天（16日）在外交部例行記者中回應，中方不抱幻想，但有信心，將繼續保持定力。

趙立堅表示，今天的視訊會晤是在關鍵時刻兩國元首對中美關係的又一次把舵引航，對下階段中美關係的發展意義重大，影響深遠。習近平主席和拜登總統同意通過多種形式保持聯繫，中方對兩國元首各種形式的溝通，包括面對面接觸，持開放態度，順其自然，水到渠成。關鍵是雙方要相向而行，用行動營造良好氛圍，確保會晤取得積極成果。

趙立堅表示，中美關係如果回不到過去，就應當面向未來，中方不抱幻想，但有信心，將繼續保持定力。凡是有利於中美關係發展的選項，中方都持開放態度。同時中國又是講原則的，概括起來就是習近平主席今天講的三點原則，相互尊重，和平共處，合作共贏。

趙立堅表示，當前中美關係正處在一個關鍵的十字路口，希望美方與中方相向而行，以實際行動落實兩國元首會晤精神，保持對話溝通，加強交流合作，負責任的管控分歧，推動中美關係重回健康穩定發展的軌道。

關於中美會元首會晤對台海局勢的影響，趙立堅表示，習近平主席在會晤期間充分表明瞭中方在台灣問題上的原則立場，美方應當遵守中美間達成的正式雙邊協議和聯合國大會以壓倒性多數通過的正式決議，正視世界上絕大多數國家堅持一個中國原則的事實和意志，用行動取信於中國人民，取信於國際社會。