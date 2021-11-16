隨著美國消費者物價指數(CPI)10月表現繼續維持在30年高點，耶魯大學高級講師、摩根士丹利亞洲前主席羅奇(Stephen Roach)再度砲轟美國聯準會(Fed)一直將高通膨問題推給疫情導致供應鏈大亂，羅奇警告，若繼續將貨幣政策緊縮的時程推遲，陷入停滯性通膨（stagflation）的風險愈大。

據《CNBC》報導，羅奇警告，美國處在一個供應鏈中斷的陣痛，但消費者需求相當強勁，甚至超過Fed預期，代表供需失衡將持續存在，而且變得更持久。羅奇表示，目前經濟距離停滯性通膨，只差1個供應鏈事件，Fed政策的優先順序是錯誤的，應該先升息，再來才是考慮資產負債表，他們需要動用最有影響力的工具來影響市場才對。

羅奇直言，他在1970年代於Fed任職，吸取專注在特定暫時因素的慘痛教訓，但現在的Fed沒有人有經歷過這段過程。1970年代爆發的停滯性通膨，背景是在石油危機帶動物價上揚，布列敦森林體系崩潰，以及當時的Fed政策錯誤所致。不過，有專家認為，當時與如今的情況不太相同，目前通膨是由供應鏈瓶頸導致，這也是Fed堅持平均通膨目標2%，雖然通膨高升且持續時間的確超過Fed預期，但認為在瓶頸緩步解除，企業找到應對方式與之相處，通膨預料將在未來回落。

去年新冠疫情爆發後，Fed與美國財政部大釋活水，讓美元充斥在市場流動，雖然解決美企對於政府財政支撐力道信心不足的問題，卻也讓Fed的資產負債表翻了1倍，今年6月規模更來到8兆美元之上，恐導致美元弱勢情況持續。羅奇去年6月就警告，美元作為世界主要儲備貨幣擁有「過度特權」的時代即將結束，可能創下35%跌幅、回測2011年7月低點，甚至喊出2021年底前將崩盤。

但實際上，美元指數在今年初跌破89關卡後，隨著美國經濟開始復甦、亞洲經濟受到疫情衝擊，加上Fed終於在本月初宣布將每個月購債規模1200億美元，逐次減碼150億美元，但會隨著經濟情勢變化隨時調動，美元指數近期也來到95之上。