國泰金(2882)今天召開線上法說會，市場預期美國進行減債接續升息會影響債券部位短期的評價，但新錢投資收益上升，亦有利於IFRS 17接軌，預期年底前新錢避險後收益率約2.3％，明年在升息預期下，新錢收益率可望持續往上走，有助經常性收益提升。至於國壽今年大賺千億元，明年是否能上繳金控來發放股利，國泰金表示，還在繼續努力跟主管機關溝通中。

國泰金前3季稅後淨利1224億元，年增90％，已經超越去年全年獲利，每股盈餘8.98元。子公司國壽前3季稅後淨利突破千億元，達1002億元，為國內第一家稅後獲利破千億的壽險公司，國泰世華銀行稅後淨利188億元。

國壽前3季總保費收入4717億元，年減2％，初年度保費年成長27％，主要投資型保單熱銷，FYP較去年同期大幅成長；保障型商品FYP年成長12％，持續挹注合約服務邊際(CSM)；初年度等價保費較去年同期減少，主要因商品組合改變，躉繳投資型FYP佔率近8成。

至第3季底負債成本降至3.78％，總投資金額突破7兆元，達7兆1193億元，現金及約當現金占比4.2％，投報率0.2％；國內股票占比6.8％，投報率24.5％；國外股票占比6.1％，投報率12.7％；國內債券占比7.5％，投報率1.4％；國外債券占比58.8％，投報率5.6％；擔保放款占比4.3％，投報率1.4％；保單貸款占比2.4％，投報率5.4％；不動產占比7.7％，投報率2.5％。避險後投資收益率達5.2％。

9月底經常性收益率3.19％，較去年同期3.65％下降，主要因2020年市場利率下滑，影響新佈建部位利息收入，新錢收益率3.2％，比前兩季3.6％下降，但比去年同期2.69％明顯提升，避險前可維持3％，明年大致也在3％以上，避險後有望由2.3％持續上升，且有助經常性收益提升。

前3季累計認列182億元現金股利收入，已超越去年全年水準，金融資產未實現損益餘額803億元，較去年底1946億元及今年第2季底1351億元下降，主要國內外股票影響，台股第3季下跌5.6％，陸股、美股也下跌，債券利率上揚一些，但影響不大，因此實現資本利得挹注獲利。至於國內外股票占比第3季底由上季13.2％下降至12.9％，離過去最高水位16％還有距離，仍要看市場環境變化，若有超值股票會積極佈建，目前維持12～13％占比。

國泰世華銀行9月底放款餘額1兆7728億元，年增12％，存款餘額2兆7932億元，年增13％，降息影響已在去年第3季落底，透過存放款調整，今年以來淨利差已回穩。逾放比為0.18％，備抵呆帳覆蓋率為911％。前3季海外獲利71億元，年減32％，主要去年同期投資收益較高加上放款餘額降低；手續費收入176億元，年增14％，保險手收因投資型保單持續熱賣，帶動財富管理手收年成長19％。