開發金(2883)擬以股份轉換方式取得中壽(2823)剩餘流通在外股權、完成100％收購計畫，今（16）日獲金管會核准。金管會表示，對金融機構基於發展需要而進行的併購，將秉持尊重市場機制的基本原則，並注意整併程序公平、公開及透明，期許金融機構透過整併提升競爭力。

開發金2017年以每股35元公開收購中壽25.33％股權，加計旗下凱基證持股8.66％，以合計34.82％持股將中壽納為子公司，原計畫去年底完成100％收購，但隨後申請展延至明年6月13日。今年初再以每股23.6元公開收購21.13％股權，將合計持股提升至55.95％。

開發金8月12日宣布，將以每股中壽普通股換開發金0.8股普通股、0.73股特別股及現金11.5元為對價，溢價約17％收購剩餘的44.05％股權。雙方10月1日召開股東臨時會通過此議案，並在今日獲金管會核准，待股份轉換完成後，中壽將成為開發金全資子公司並下市。