台灣指數公司新編「特選台灣高股息30指數」昨天起每5秒計算及傳輸發布一次盤中即時指數，利用歷史資料模擬指數編製規則進行指數回溯，特選台灣高股息30指數自2010年5月至2021年10月底累積報酬率為353.20％、2020年殖利率10.27％，表現均優於加權報酬指數(245.81％、4.32％)及台灣全市場報酬指數(256.05％、4.34％)。指數權重前十大成分股為國泰金(2882)、中信金(2891)、兆豐金(2886)、台泥(1101)、永豐金(2890)、華碩(2357)、緯創(3231)、廣達(2382)、可成(2474)及亞泥(1102)。

「特選台灣高股息30指數」以上市上櫃普通股發行市值前200大股票為採樣範圍，篩選通過流動性標準檢驗者為合格股票，於每年4、7、12月定期選取符合財務條件最近四季營業利益總和為正的股票，使用股利率指標由高至低排序選取30檔成分股。

特選台灣高股息30指數由富邦投信委託編製客製化指數，未來可望提供投資人藉由指數金融商品參與高股息主題投資的新選擇。