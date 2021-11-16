凌陽創新(5236)今日參加櫃買中心業績說明會，凌陽創新前三季獲利已經超越去年全年，談及近期火熱的元宇宙題材，總經理龔執豪表示，不論是對凌陽(2401)、或是凌陽創新，元宇宙都會是一個很大的發展機會。

凌陽創新前三季營業收入17.72億元，單季淨利為4.85億元，已經超越高於去年全年，累計每股獲利9.22元，前三季毛利率為62.3%。

凌陽(2401)及旗下創投公司共持股凌陽創新約50.03%，凌陽創新產品切入非蘋的各大個人電腦品牌以及周邊，凌陽創新在非蘋筆電網路攝影機ISP(影像感測晶片)中，市佔率逾40%。凌陽創新ISP產品在2020年領先業界採用12吋晶圓製程，降低8吋產能不足的影響，今年因為疫情帶動的一人一機需求，12吋成熟製程晶圓同樣也面臨缺貨，半導體供應鏈執行漲價以及配貨，第三季起疫情趨緩，也使得商用市場暢旺。

研調機構預估，今年NB市場規模落在2.4億台、年增加16.4%，第四季可以觀察英特爾新處理器以及微軟Win11所帶動的的換機效益，且2022年動能可望延續，但須關注缺料等變動因素。凌陽創新在既有NB領域上會持續聚焦在筆記型電腦低功耗、AI邊緣運算以及Always-on顯示。

近期元宇宙題材夯，凌陽創新在AR/VR領域，已經有產品導入頭戴式顯示器客戶，包括可以追蹤眼球的VR裝置以及擴增時境智慧眼鏡。總經理龔執豪表示，元宇宙可能是未來的趨勢，VR(虛擬實境)、AR(擴增實境)場景可能會被更是接受，目前相關頭戴式裝飾已經出現在市場上，但普遍還是在初級階段，主要還是應用在遊戲、企業等，由於裝置上必須要有2~4顆鏡頭，就會需要更多ISP，這是凌陽創新很樂於看見的，凌陽創新在影像處理累積豐富的經驗，所以元宇宙，不論是對凌陽、或是凌陽創新，都會是一個很大的發展機會。