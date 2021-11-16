2022年縣市首長大選明年即將登場，傳出國民黨副秘書長、台北市議員羅智強被徵詢可能「空降」參選高雄市長。對此，高雄市長陳其邁受訪時，僅簡短一句話「沒有評論」。羅智強幕僚接受「中時新聞網」訪問則表示，「個人選舉的事，都等公投過後再說」。

為了宣揚四大公投，羅智強發起夜宿凱道49天，也為了拚公投宣傳，南征北討，引起政壇關注，也提高不少聲量，由於羅智強曾於高雄三民區參選過市議員，且曾就讀過中山大學，跟高雄淵源頗深，且幕僚團隊中，也有來自中山大學的辯論社學弟，與高雄方面仍保持接觸。進而傳出羅智強被黨內徵詢，有可能參選高雄市長。

不過，關鍵仍在於，前立法院長王金平的態度，因為王金平是高雄白派掌門人，現任副議長陸淑美、農會系統等都是白派所掌握，因此，羅智強若要選，勢必要探詢王金平意向，若得到王金平支持，才可能進而挑戰現任市長陳其邁。

對此，陳其邁16日於市議會受訪時，被問對於羅智強可能選高雄市長到有何看法，他僅簡短一句話：「沒有評論！謝謝」，隨即離去。

羅智強幕僚16日則向「中時新聞網」回應表示，個人選舉的事，都等公投過後再說，目前以力拚公投過關為主。