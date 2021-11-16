出道前曾擔任幼兒園老師的女星楊晨熙，非常喜歡小朋友，因此進入幼幼台發展，開啟「果凍姐姐」人生，甜美清新外型擄獲大、小朋友芳心，如今她已卸下兒童台女神身分，轉戰綜藝、戲劇圈，活潑、流利的口才頗受節目歡迎，而她的機智不只發揮在演藝圈，還懂投資，37歲已買3間房、2台名車，楊晨熙也透露自己的理財秘訣，直言把錢存銀行最笨，「要用錢滾錢！」

據《三立新聞網》報導，楊晨熙除投入演藝工作，也很擅長理財，自曝一個月收入20萬，在她規劃下，被動收入高達10萬，她表示很清楚藝人收入難以長期穩定，因此早早就投資副業，除了經營居酒屋、餐酒館外，還開了公司接案子，並投資朋友的髮廊，這4項副業，讓她每個月平均下來能賺20萬。

而靠演藝工作及副業賺到的錢，楊晨熙並不是存起來，而是讓錢滾動，投入房市，她6年前花了1450萬買下松山區的房子，現租給他人，3年前又花2000多萬買了內湖的房子自住，最近透過在建商業的緋聞男友邱男介紹，在林口買了第三間房。

楊晨熙透露，最近購入的第三間房是預售屋，要4年才蓋好，她因此沒什麼壓力，到時要出租還是賣出都可，而先前的兩套房子也增值，投入房市目前為止算是相當成功，除了房產外，楊晨熙還擁有一台藍寶堅尼跑車及一台BMW豪車，接下來目標是換車，儼然圈內小富婆，跟緋聞男友邱男的感情也正培養中，事業、愛情兩得意。