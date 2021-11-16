新竹縣新埔褒忠亭義民廟董事長林光華、總幹事鄭香浩、民進黨客家事務部主任周江杰等人，16日在義民廟上香祈福，並請出黑令旗，綁上公投宣傳車「義民號」，要跑遍全台義民廟，宣傳民進黨對於4個公投議題不同意的理念，「4個不同意，台灣更有力」。

林光華指出，義民號是為了12月18日的公投而來，為了台灣安全、經濟發展、子孫未來生活環境，期望鄉親對於4個公投議題投下不同意票。民進黨客家事務部舉辦全台義民護台灣8場巡迴說明會，也祈求義民爺保佑，讓每場說明會都順利進行。

林光華也說，義民爺令旗象徵義民爺出征，過去祖先不論客家、閩南或是原住民，均曾在新竹地區團結保護鄉土，而這個族群融合、團結的精神，也是台灣所需要的。林光華也抨擊4個公投案都會妨害台灣的前途級安全，期望大家都能投下不同意票。

周江杰表示，8場公投宣傳演講會，18日下午4點在新埔義民廟舉辦，隨後還有苗栗、桃園、南投、花蓮、台東、高雄等場次，期望讓客家鄉親了解4個公投案的資訊和內容，在充分了解、理性思考下，做出對台灣更有力的判斷。