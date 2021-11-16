黃士修罵網友小笨蛋 這是曖昧的親暱稱呼。

核四公投領銜人黃士修，去年在行政院院長蘇貞昌臉書粉絲頁，以「蠢貨」、「小笨蛋」、「愚蠢」回應林姓網友留言，被控公然侮辱，士林地院16日開庭，黃稱google上搜尋「小笨蛋」是親暱稱呼，並無貶損林的人格，全案辯論終結，下月21日宣判。

行政院長蘇貞昌去年12月13日參訪台灣漫畫基地，以三倍券購買近3000元的漫畫，支持台灣原創作品，並在臉書粉絲頁發布相關訊息。黃士修標記林姓網友稱，差別在於政府一開始大內宣的乘數效應呀，小笨蛋，雖然替代性消費的乘數效應本來就很低，但是騙你們這種不讀經濟學的蠢貨綽綽有餘。

黃士修答辯，小笨蛋是在google上搜尋，常見於言情小說，是曖昧的親暱稱呼，如果感覺被騷擾的話，可以另案提告，另外蠢貨，是指被政府欺騙的民眾，原文是指「你們」，而愚蠢是指林男的行為，並非貶損人格，主要是討論三倍券與公共政策。

黃庭後表示，他對法官有信心，會獲得公正的判決，全案辯論終結，訂12月21日宣判。