證交所董事會通過弘凱、台灣精銳、力智三上市案 17:102021/11/16 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 證交所今（16）日召開董事會，通過弘凱（5244）、台灣精銳4583、力智（6719）3家上市案。證交所表示，預期這3家最快可望於明年第一季上市掛牌。 台新南向布局 大馬納閩分行月底開業 證交所民生消費暨新上市業績發表會 今起開跑 #力智 #台灣精銳 #弘凱 #證交所 #上市案 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 憂鬱、失智威脅老年健康 醫師提醒「三動」不能少 11:512021/11/16 健康 《電腦設備》仁寶拓展智醫 復健輔具落地執行 15:062021/11/16 財經 伊東豊雄加持 南港玉成社宅鍍金 04:102021/11/16 產業特刊 金管會同意開發金將中壽轉換為100％持股子公司 16:132021/11/16 財經 拓展國際商機暨工業合作 成果發表 04:102021/11/16 投資理財 友善環境指數成分股 半導體三雄及金控雙雄入列 11:102021/11/16 財經 《電機股》永大下市案過關 最快年底跟台股說掰掰 10:002021/11/16 財經 半導體超熱 興櫃力智戰千金 04:102021/11/16 證券．權證 搶攻信貸市場 國銀各出奇招 04:102021/11/16 投資理財 中鋼盤價開跌 估需求1月爆發 04:102021/11/16 產業特刊 台灣友善環境指數 出爐 04:102021/11/16 證券．權證 財經熱門新聞 老美黑手伸進晶片自由市場？張忠謀一席話曝玄機 - 財經 蔣爸閃辭中芯！這群人若回台 吳敏求坦言：不敢用 - 財經 機械車位4鍊全斷、車體直線掉落！駭人照片曝光 網嚇：扯爆 - 財經 才喊不賣宏達電 3天後全砍光！他遭PTT公幹：驚吐兩大理由 - 財經 元宇宙題材發威 元大高科技、2001基金淨值創新高 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。