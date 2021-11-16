美國聯準會(Fed)宣布縮減購債，不過對升息態度偏鴿，使市場資金持續「錢」進亞股。投信法人預估，隨貨幣政策確定後，市場回歸基本面，亞股市場各擁題材利多，後市仍不看淡，建議可聚焦成長性佳主題布局。

根據統計，上周外資在東北亞股市中雖然小幅賣超了大陸股市4.21億美元，但對台灣與南韓股市卻是分別買超10.83億美元與4.53億美元。在東南亞股市部分，雖然外資在上周對印尼股市賣超0.24億美元，但泰國、馬來西亞與菲律賓三地股市在上周卻分別吸引1.04億美元、0.44億美元與0.23億美元的外資買超。

復華亞太成長基金經理人陳意婷表示，亞洲經濟隨疫情受控、需求回溫，擴張態勢可望持續，由於通膨壓力相對較低，就評價面而言仍具投資價值，看好新能源車(電動車)、半導體、太陽能及工業等類股表現；區域布局除了看好台灣供應鏈之外，亦看多相關陸、日、韓等具競爭優勢企業；此外，以內需為主且貨幣政策上仍有寬鬆空間的印度市場亦具投資潛力。

復華亞太神龍科技基金經理人林子欽指出，替代能源及電動車產業蓬勃發展，亞太市場位處關鍵供應鏈重心，不過目前新能源車滲透率仍低，隨各市場全力衝刺，預估未來5年銷售量年增率將有兩位數，後市成長性可期，加上主要鋰電池供應商皆在亞洲，相關供應鏈將可持續受惠。