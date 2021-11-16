警方動員大批警力進行地毯式搜索外，也由地區空拍機玩家議員董森堡及義消李俊龍等人協助空拍搜尋。（警方提供）

警方緊急將李男送醫，還好沒有大礙。（警方提供）

從台灣到金門打工的李姓男子因失業4個多月，整天只能借酒澆愁，其姐在電話中感覺他有輕生念頭，趕緊跨海關心又找不到人，金城分局動用大批人力和空拍機，最後在慈堤水閘門附近尋獲，火速將虛脫無力，仰躺地上的他送醫，還好沒有大礙，大家才鬆了一口氣。

警方指出，李姓婦人與人在金門打零工的5旬弟弟通電話，獲悉他已失業4個多月，心情十分低落，只能借酒澆愁打發日子，言談中還不時有輕生念頭，趕緊搭機跨海探望。但發現他人不在金寧鄉的租住處，四周也遍尋不著，只得報警請求協尋。

金城分局長林英煌以人命關天，第一時間成立緊急協尋專案小組，除透過手機基地台定位和過濾環島道路路口監視器，迅速縮小協尋範圍，並動員大批警力進行地毯式搜索外，也由地區空拍機玩家議員董森堡及義消李俊龍等人協助空拍搜尋。

最後，在金寧鄉慈堤水閘門旁停車場發現李男的機車，第一組組長呂世注隨後在距離路旁近100公尺林間，人煙罕至的雜草叢生處，發現仰躺呈現虛脫的李男，火速由金寧消防分隊協助送醫。

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