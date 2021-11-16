中共國家主席習近平與美國總統拜登的視頻峰會才剛結束，中美官方對會談成果的表述已出現極大的落差。中方將這次會談描述為「坦率、建設性、實質性和富有成效」，但是白宮方面卻認為，正如稍早前的預期，這次美中峰會沒有在任何重大議題上取得突破。

據《美國之音》指出，會談在華盛頓時間周一晚間、北京時間周二早上舉行。在會議開始時，兩位領導人都努力為這次正式會談營造融洽的氣氛。拜登在開場白中試圖以老友的口吻與習近平對話，連用了4個「感謝」來強調自己對習近平的致意。習近平也回應說，「看到老朋友很高興」，稱願意與拜登就全域性問題、全面廣泛地開展交流。

報導說，雖然拜登習近平兩人互動良好，白宮在峰會後發表的新聞稿中說，拜登在會談中強調美國將繼續維護自己的利益和價值，並確保國際系統的自由、開放和公平。他還表達了對中國在新疆、西藏、香港等做法的憂慮，同時也談到了台灣問題、

中美經貿問題與新冠疫情。

大陸官媒《新華社》隨後發表評論，以「坦率、建設性、實質性和富有成效」來描述習近平與拜登對這次會晤的共同看法。

但是，白宮的新聞稿和美國國家安全委員會資深官員的簡報都沒有提到此次峰會「富有成效」。白宮資深官員在總結這次美中首腦峰會時說，兩位領導人會談了3個半小時，比預期時間更久，但正如前一天官員們所述，峰會並沒有在任何重大問題上取得突破。她強調，美方希望通過這次峰會更好和負責任地管控兩國競爭，並為避免衝突制定護欄。

媒體記者詢問：「那麼，兩位領導人在峰會上有沒有為防止兩國在台灣問題上發生衝突建立起新的護欄呢？」白宮資深官員回答說：「沒有」。不過，兩位領導人答應就各項議題保持接觸。