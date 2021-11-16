國立台灣圖書館與三民書局，將在20日聯合舉辦「與作家有約」講座，邀請中正大學中文系所教授、「全方位劇作家」王瓊玲，分享新書《人間至情──曾永義、王瓊玲新編劇本集》與《凡塵摯愛──王瓊玲劇本集》，中央研究院院士曾永義也將到場，一起為戲迷揭開傳統戲曲劇本的神祕面紗。

王瓊玲為國台圖創館105年首位特聘的駐館作家，貫通學術研究、藝文創作二大領域，出版《美人尖》、《駝背漢與花姑娘》、《一夜新娘》、《待宵花》等暢銷小說，更在傳統戲曲、現代戲劇上迸發能量，自2017至2021年，短短5年內，與中央研究院首位「戲曲院士」曾永義合編多齣崑劇、京劇，更獨力創作客家大戲、歌仔戲、廣播劇等多樣劇種。

11月上市的《人間至情──曾永義、王瓊玲新編劇本集》，精選曾永義與王瓊玲合編的《二子乘舟》、《雙面吳起》、《人間夫妻：卓文君與司馬相如》3本劇本；《凡塵摯愛──王瓊玲劇本集》，則收錄王瓊玲獨力創作的《齊大非偶》、《駝背漢與花姑娘》、《一夜新娘一世妻》、《花囤女》、《寒水潭春夢》5本劇本，涵蓋崑劇、京劇、歌仔戲與客家大戲，以「寫透人間至情摯愛、演盡凡塵人性悲歡」為核心，從歷史、鄉土中汲取創作元素，昇華為撼動人心的故事。

書中收錄戲曲劇本除《人間夫妻：卓文君與司馬相如》尚未登場，其餘已由國內知名劇團在國家戲劇院、台灣戲曲中心、城市舞臺等表演中心公演，其中描寫小人物於苦難人間中攜手同行的《駝背漢與花姑娘》，榮獲2018年傳藝金曲獎最佳傳統表演藝術影音出版獎。

改編日治時期嘉義梅山真人真事的《一夜新娘一世妻》，入圍2021年傳藝金曲獎最佳傳統表演藝術影音出版獎、最佳團體演出獎、最佳音樂設計獎3項大獎，歡迎喜愛戲曲的戲迷參加講座，聽王瓊玲分享戲曲劇本編寫的幕後故事。報名方式請上國臺圖網站查詢（https：／／reurl.cc／DZL61E）。