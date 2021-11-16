短影音興起，社群軟體LINE 16日宣布，旗下LINE貼文串將於11月下旬將全面改版，並更名為「LINE VOOM」，轉型成以「影音創作」為主的社群平台，協助創作者發展多元的原創內容。LINE也表示，將擴大投資千萬創作基金「LINE VOOM創意加速金」，向全台影音創作團隊公開企劃徵件，並祭出單組一季最高100萬的創作基金，期望藉此催生在地原創IP，並利用LINE生態圈資源極大化內容效益。

短影音近年興起，其中直式短影音、網紅自製內容在年輕世代蔚為風潮。調查機構尼爾森公司（Nielsen） 針對Z世代的網路影音使用行為進行分析發現，高達91.8％的年輕族群會使用網路數位平台觀看影音、電影等娛樂內容，其中更有四成喜愛觀看素人網紅的影片。

LINE一直以來深耕內容市場以及創作圈，包括如LINE貼圖、LINE TV、到LINE貼文串，2020年首度推出LINE貼文串的「創作客計畫」，目前共累積超過800位創作者加入。

而為推廣更多優質原創內容，LINE貼文串將在11月下旬正式改版，並更名為「LINE VOOM」，並變成以影音創作為主的社群平台，未來全球LINE用戶的自製內容都可以即時加入追蹤名單，期望藉此催生年輕世代能創造出更多不同的原創直式影音。

LINE表示，為加速推動優質內容，將斥資千萬元推出「LINE VOOM創意加速金」，向台灣影音創作團隊招手，以「長片節目」和「直式短影音」2大項目公開企劃徵件，長片節目設定為單集10～20分鐘總共6～8集的單季節目，直式短影音則以單集30～60秒總共10集的單季節目，入選的組別將可以獲得一季最高100萬元的創作基金。

LINE指出，期望藉由推出創作基金，向優質創作招手，同時也向創作者宣示培植創意、支持新媒體產業的決心，最後期望能達到豐富平台自製內容、催生在地原創IP的目標，甚至以LINE旗下生態圈服務帶動整合式內容行銷，發揮綜效。