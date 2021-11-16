為開放證券商發行期權策略型指數投資證券（ETN），證交所今（16）日董事會通過將修證交所「指數投資證券上市審查準則」，此次修正重點也包括未來證券商發行期權策略型ETN，需經過證交所指數資格認可會議審查後進行認可。