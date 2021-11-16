證交所董事會通過證券商可發期權策略型ETN 17:212021/11/16 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 為開放證券商發行期權策略型指數投資證券（ETN），證交所今（16）日董事會通過將修證交所「指數投資證券上市審查準則」，此次修正重點也包括未來證券商發行期權策略型ETN，需經過證交所指數資格認可會議審查後進行認可。 港都資產活化一波波...－興富發 買下悅誠廣場五成產權 證交所民生消費暨新上市業績發表會 今起開跑 #證交所 #期權 #ETN #證券商發行 #指數投資證券 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 操盤心法－步入財報空窗期 作夢行情啟動 04:102021/11/16 證券．權證 中鋼盤價開跌 估需求1月爆發 04:102021/11/16 產業特刊 友善環境指數成分股 半導體三雄及金控雙雄入列 11:102021/11/16 財經 快速偵測心臟血管疾病 佳里奇美引進雙能量電腦斷層掃描儀 16:042021/11/16 健康 中租再投入太陽能廠建置 委託國票籌組商業本票聯合承銷案 11:292021/11/16 財經 《電機股》永大下市案過關 最快年底跟台股說掰掰 10:002021/11/16 財經 《其他股》中租迪和委託國票 籌組商業本票聯合承銷案 11:592021/11/16 財經 投資型保單 今年衝逾5,500億 04:102021/11/16 金融．稅務 人行大放水 釋出兆元人民幣MLF 04:102021/11/16 全球財經 畢馬威預估 陸經濟復甦面臨更大挑戰 16:412021/11/16 財經 再現11千金 台股戰萬八 04:102021/11/16 財經要聞 財經熱門新聞 老美黑手伸進晶片自由市場？張忠謀一席話曝玄機 - 財經 蔣爸閃辭中芯！這群人若回台 吳敏求坦言：不敢用 - 財經 才喊不賣宏達電 3天後全砍光！他遭PTT公幹：驚吐兩大理由 - 財經 機械車位4鍊全斷、車體直線掉落！駭人照片曝光 網嚇：扯爆 - 財經 元宇宙題材發威 元大高科技、2001基金淨值創新高 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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