遠東SOGO台北店周年慶百業買氣發燒，業績最高7成，尤以歐系家電和國際精品表現最亮眼，嬰童用品業績是市場成長最高。歐系洗碗機去年起因宅經濟當道搶手，今年懶人商機再延續，光是忠孝和復興2館6天就賣出上千台；精品部分以聯名系列最夯，GUCCI x BALENCIAGA「The Hacker Project駭客實驗室」15日開賣VIP排隊搶購，預估18日LV x APE 創辦人Nigo的聯名系列推出也會被瘋搶。

SOGO總經理汪郭鼎松分析，有天氣降溫、振興五倍券、疫情平穩等因素助益，周年慶人氣、買氣高，光是五倍券收券金額就高於去年三倍券超過4倍，收券量超過2至2.5倍，以化妝品、運動和集資購買的家電挹注最多。首波自11月6日起包含已開打的高雄店、中壢店、台北店業績已達全台7店110億元的65％，超過去年同期60％的水準。

台北店明（17日）起至22日第2波，可望延續首波買氣，整體而言首波家電兩位數成長，主因是歐系家電預期喊漲，加上生活習慣改變，忠孝和復興2館洗碗機首日業績破7000萬元創新高，首波6天可賣超過千台；此外，電視等高單大家電，電子鍋、萬用鍋、氣炸鍋及淨水器等小家電表現也亮眼。

SOGO忠孝館伊萊克斯全崁式洗碗機，原價6萬5000元、特價6萬1500元，限量10台。（SOGO提供）

也觀察到抗漲保暖讓戶外機能服飾、配件在首4日業績成長超過3成，看好冷氣團將再報到，可突破5成；男、女裝也有近2位數成長。另，因受惠居家儀式感和展現個人特色，讓7、8000元的高級香氛、訂製香氛整體如LV、香奈兒、CREED等成長3成，復興館diptyque單日最高進帳超過400萬元；國旅商機夯，也讓行李箱成長3成。

復興館店長許淑賢分析，新品齊全，與主顧客忠誠度高、客單增加，除貴婦外，入手3至4萬精品入門款的年輕族群也不少，在「自助天助」下，首5日全館全業種都達陣。精品備足5成以上貨量，首5日出現大單，業績成長3成，整檔有機會成長2成。

BURBERRY、BV表現持穩，小幅成長優於市場表現；Loro Piana、BURBERRY、LV圍巾都各賣超過百條；輕奢品牌如Longchamp、HOGAN、Tory Burch、Max Mara買氣也好；高端化妝品、香氛持穩，各品牌倒數月曆都完售。

男裝因疫情撥雲見日，睽違2、3年買氣回穩攀升7％，休閒運動表現好，Nike KICKS LOUNGE成長3成，西服也回溫。旅行箱、少女裝、國內設計師都好，夏姿成長1成。內衣、女鞋與去年對比成長7％。

疫情中沒受影響到的家電持續因宅經濟發威大好，SONY吸引主顧大排長龍買電視，洗碗機+65吋以上的大電視4天賣破千台；歐系家電成長7成，周年慶仍氣勢如虹。超市買1送1賣到翻，一直補貨。敦化館則是穩穩做，CELINE和TOD’S大成長。

SOGO復興館only SOGO買貴奉送，復興獨家虎牌3人份微電腦電子鍋+快煮壺1公升，1組原價1萬1950元、特價4990元，限量30組。（SOGO提供）

忠孝館店長李景銘表示，有主顧固樁、改裝吸引新客雙管齊下，首5日整體成長超過1％。從改裝效益來看，1、2樓化妝品引進愛馬仕美妝，整體成長5％，也因改裝連動讓女鞋從1移到2樓後，成長2位數；1樓精品中Chloe每天破百萬元。至於高爾夫從6樓搬到7樓，雖結束3個品牌，因緊抓主顧、吸引新客，較去年成長2成；女裝、戶外休閒拜天氣降溫所賜，都成長2位數。

表現亮眼的還有嬰童用品成長30％，因去年改裝後顧客養成有功，是市場成長最高；晚上19時「晚安商品」發揮隱藏版實力，限量珠寶、童裝、童鞋、甜點等都搶手。歐系家電洗碗機2位數成長；年底前婚嫁多，助長珠寶銷量克拉鑽5天賣14顆，較去年8顆還多；黃金客因抗通膨商機，業績較去年成長3成。

SOGO復興館BALENCIAGA每回推新品必被瘋搶。（SOGO提供）

SOGO復興館diptyque 2021耶誕限量杜桑淡香精，75ml、5150元，限量30瓶。（SOGO提供）