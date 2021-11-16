「詩意鹿港 詩詞藝術創作展」，即日起至12月26日於福興穀倉C展覽館登場，由文開詩社社長陳岸策展，邀請來書藝家林俊臣、陳昭坤、施承佑、吳肇勳、吳肇昌、許崑杉、尤祖和、謝金德等大師級共襄盛舉，展場滿足視聽誦等各種感官認知，開展想像力，16日的開幕記者會，彰化縣長王惠美親自與會，歡迎各界觀眾踴躍前來感受、欣賞。

彰化縣長王惠美(右起)親自出席開展記者會，感謝文開詩社社長陳岸策畫精湛可期的藝文大展，充分運用空間、影像等裝置，和詩歌唱誦等多元演繹，開拓觀者對詩歌的認知與想像。（謝瓊雲攝）

王惠美表示，「一府二鹿三艋舺」，可知鹿港在台灣開發史上的重要性，詩、書、繪畫等各方面，都有非常多的大師聚集於此，特別謝謝文開詩社社長陳岸帶領團隊在福興穀倉辦理展覽，歡迎所有鄉親有空多來走走，福興穀倉的場域很好，可以結合鹿港整體觀光，銜接鹿港文武廟、和興青創基地、九曲巷、天后宮等非常多的景點，也拜託鹿港地區所有的藝術家大家集思廣益，如何讓這些場域有更好的展覽及表演。

福興穀倉C展覽館即日起至12月26日展出文開詩社創立40年的「詩意鹿港‧詩詞藝術創作展」。（謝瓊雲攝）

詩歌是語言的藝術，但其載體並不局限於書面文本，隨著現代媒介技術的不斷演進，詩歌的創作和演繹都能更多元呈現；此次展出運用空間詩學裝置、誦讀、影像展示等，讓詩歌不僅可視、可聽、可誦，而且可感，盼拓展觀眾對於詩歌的認知與想像，非常值得親自體驗欣賞。

鹿港文開詩社創立40周年，重磅推出「詩意鹿港‧詩詞藝術創作展」，邀來鹿港在地文藝大師展出各類作品，成為修復後重新啟用開放的福興穀倉，第四檔重量級藝文活動，也是今年底的壓軸展出。（謝瓊雲攝）

陳岸表示，鹿港長久以來與詩和書法有密切關聯，這次詩詞展覽都是描繪鹿港並由鹿港當地的9位書法家揮毫而成。本次展覽分為書法跟裝置藝術，其中「西濱觀海」是由他書寫在柱子上，此外還有李白的「關山月」是用朗讀的方式讓民眾來參加。本次展覽以傳統兼具創新的表演方式，顯現鹿港承接古典傳統，並開創鹿港未來遠景。

文化局表示，彰化建縣三百年來，人文薈萃，文化豐饒多元，鹿港詩人名家輩出，結詩社是鹿港文風的一種表現，文士酬唱、切磋，抒發感懷並相互交流，是締造鹿港風華人文底蘊不可或缺的要素。適值文開詩社創立40年，多年來持續努力推動漢學相關文化藝術，為鹿港在地重要文學社團。今年完成修復，重新啟用的福興穀倉，第四檔藝文活動，推出詩詞藝術創作展，呈現詩歌多元繽紛的樣貌，讓觀展民眾進入詩歌所營造的美學空間。開放參觀時間為每周三至周日。