屏東林區管理處為強化林地巡護並遏止盜伐案件發生，同時落實公眾參與維護國土保安及森林生態資源，成立國家森林調查監測志工隊，今年屆滿4周年，林管處特別頒獎感謝不辭勞苦投入深山巡護的志工，並向所有守護山林的志工夥伴致上敬意。

今年雖受疫情影響，32名志工仍致力於國有林地巡視61趟次，巡視209人次。自教育界退休的李俊仁在年會中以逗趣的「來自叢林生活」，分享參與那瑪夏山區深山特遣過程，拋開都市生活，一切生活從零開始，5天4夜、177公里路程，一趟出去回來成為「最有味道的男人」，讓現場志工笑成一片。

現場也安排新竹及嘉義林區管理處志工巡護經驗交流，以親身經歷遭山老鼠開膛剖肚盜伐檜木案例，觀察山老鼠盜林至搬運贓木的模式，如何做到安全的通報，配合警林查緝，成功智逮山老鼠，瓦解犯罪集體，讓志工收穫滿滿。

屏東林管處祕書張智強表示，森林是全民共同資產，而志工是林務局推動的「社會參與守護山林」具體展現之一，補強政府資源的有限性，建立與民間共同守護淺山至深山森林區域的防護網。