大陸國家主席習近平在16日的視訊會議上稱拜登是「老朋友」。

大陸國家主席習近平今（16）日在與拜登的視訊會議上稱拜登為「老朋友」，美國前官員表示，習近平是刻意使用「老朋友」一詞，大陸專家則指出，中國人使用「老朋友」一詞代表認識很久，但不一定意味著現在仍是朋友。

習近平今日在會議開場白時對拜登表示，「看到老朋友感到很高興。」

路透社報導，「老朋友」一詞在中國隱含「喜愛」的意味，而且代表了一定程度的熟悉及信任。當68歲的習近平使用「老朋友」一詞時，反映了兩人回溯至2011年8月的共同過往，當時習近平與拜登兩人都還未登上權力顛峰，他們進行長達數小時的對談，並且在四川旅行。

北京全球化智庫理事長王輝耀表示，習近平意在展現「真誠的善意」。

前美國國務院亞太助卿羅素（Daniel Russel）指出，這是每位領導人在開場白時尋求「敘事優勢」的舉動。

他說，「習近平刻意在問候拜登時以老朋友相稱」，就在今年夏天拜登否認他們是「朋友」之後。在那之後，拜登露出微笑提醒習近平，包括中國大陸在內的所有國家都「必須遵守相同規則」。

中國人民大學國際關係教授時殷弘指出，儘管現階段中美關係困難，習近平仍使用「老朋友」。他分析，「當我們中國人形容某個人為老朋友時，我們的意思是，我們已經認識他很久了，但是老朋友並不一定意味著他現在仍是真正的朋友。」

路透社指出，鑒於目前美中外交關係緊張，拜登可能不會希望被美國盟友及政治敵手視為北京的「朋友」。

今年6月，拜登被記者問到會不會以「老朋友」的姿態施壓「老朋友」，要求中國大陸打開國門，讓世界衛生組織（WHO）的調查人員調查新冠病毒起源？當時拜登回應：「讓我們把事情講清楚，我們非常了解對方，我們不是老朋友，就只是單純的工作關係。」