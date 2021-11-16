瑞銀證券預計2022年A股滬深300指數的每股獲利增速將從2021年的15%放緩至8%。目前滬深300的本益比為13倍，較五年均值（13.2倍）低2%。瑞銀證券A股策略分析師孟磊(Lei MENG)指出：「展望2022年全年，在獲利增長疊加估值微幅提升的推動下，我們預計市場約有10%的上行空間。對於未來三個月，考慮到信貸增速或小幅回升以及政策寬鬆有望變得更為明朗，對A股市場持建設性看法。」

孟磊認為「高品質成長」消費板塊，有望因其獲利的穩定性和逐步復甦的基本面而重回市場焦點，而與新冠疫情相關的國內出行限制，可能是最大的不確定性因素。

孟磊建議明年投資者可關注以下四大投資主題：

1.進口替代加速；2.女性賦能下的消費復甦；3.在相對低利率環境下精選高股息率個股；以及4.中國大陸家庭增加對股票的資產配置以及北向資金的持續淨流入(預計2022年達3000億元)。

孟磊強調：「我們建議超配食品飲料、家用電器、休閒服務、汽車零部件、動力電池和可再生能源板塊，低配基礎材料、煤炭、建築材料、傢俱、紡織、傳統傳媒以及房地產板塊。」