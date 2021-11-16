歐洲數國國家股市在周二早盤又衝破歷史高點。美中兩國領導人會面，出現緊張緩解的徵兆、企業強勁獲利、歐洲央行(ECB)最新鴿派的發言，皆有助於提振市場信心。

周二泛歐Stoxx 600指數早盤漲0.66點或0.14%，為489.09點，接續周一收盤創歷史新高的上漲勢頭。

美國總統拜登(Biden)和中國領導人習近平周二的關鍵性視訊會談，雙方皆在緊張關係之際發出趨向穩定的訊號。

德國DAX指數、法國CAC指數，以及歐元區股市指數都出現了歷史高點。

與中國關聯性高的礦業股在早盤交易中上漲0.5%。在沃達豐(Vodafone)因強勁財報而上漲4.6%之下，電信股也上漲。

荷蘭科技投資公司Prosus上漲1.6%。由於此前出售了騰訊股票，獲得123億美元的收益，該公司上半財年每股盈餘狂增超過400%。

歐洲央行行長拉加德(Lagarde)在周一重申了反對收緊貨幣政策的立場，認為將傷害經濟。