台中市警察局第六分局掌握李嫌行蹤後，12日拘提李嫌到案，依法移送台中地檢署嚴辦。（民眾提供／盧金足台中傳真）

「慶記」別想在台中囂張 中市警拘提擁槍男

警方整頓「球棒隊」，連「慶記」也別想在台中市囂張！台中市警察局第六分局接獲民眾檢舉一名35歲李姓男子涉嫌持有槍枝，立即成立專案小組，經跟監蒐證並報請台中地檢署陽股檢察官指揮偵辦，火速掌握李嫌行蹤後，12日拘提李嫌到案，依法移送台中地檢署嚴辦。

警察局第六分局表示，11日接獲檢舉李姓男子涉嫌持有槍枝，立即成立專案小組並報請台中地檢署指揮偵辦，持台中地檢署核發的拘票，12日在沙鹿區拘提李嫌到案。

警方強調，當場起出改造手槍、子彈9顆及第二級毒品安非他命等物，全案依違反《槍砲彈藥刀械管制條例罪》、《毒品罪》移送台中地檢署偵辦。

警方表示，李嫌是否有涉及開槍案件及槍枝來源，正擴大深入追查中。

台中市長盧秀今日上午才在市政會議撂重話強調，「台中治安不容挑戰和破壞」，「嚴查重辦除惡務盡」，強力打擊犯罪，維護台中安全不妥協，守護民眾安全。

「台中的治安絕對不容挑戰和破壞」，警方表示，11日起全力推動「除暴安民專案」，要讓市民感受警方強力打擊、掃蕩犯罪的決心，建立市民對治安的信心，只要敢在台中逞凶犯案，一定嚴查嚴辦，絕對斬草除根、除惡務盡，絕不容不法行為挑戰公權力。