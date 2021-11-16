雲林縣65歲以上老年人口近13萬人，占縣內人口比率近20％，但現有的長照床位僅約4000床嚴重不足，明年除麥寮長庚醫院將把30床一般病床改為長照床位，台大雲林分院也將利用縣府撥用的土地興設全新的200床長照住宿床位。

長照床位不足是全台性問題，衛生局長曾春美表示，衛生福利部目前在推「住宿型機構公共化」，鼓勵公立醫院設置長照機構，現階段補助公部門或公立的醫院設置，雲林縣府協調台大雲林分院提興設200床計畫。

雲林縣長照機構床位嚴重短缺，台大雲林分院將銜命撥用雲林縣政府土地，在新醫療大樓前方的停車場興建長照大樓，興設200張床位。（周麗蘭攝）

曾春美說，衛福部補助每一床150萬元，台大雲林分院興設長照機構案已獲核定，總經費3億元，預定地在台大雲林分院新醫療大樓對面的雲林縣政府文化觀光處停車場，土地由雲林縣政府無償提供。

麥寮長庚醫院也正利用閒置的30床病床改為長照住宿機構，預計明年5月設立提供服務。雲林縣衛生局希望也輔導舊醫院的病床數轉型為住宿型機構，衛福部明年起可能也會補助私人機構。

曾春美回答縣議員廖偉晴質詢表示，雲林縣的老年人口比例高，近年有11家申請法人申請籌設長照機構，將提供927個床位，床數遠遠不及需求。

雲林縣衛生局統計，縣內原有的長照機構包括13家護理之家、2家精神護理機構、42家老人機構、4家身障福利機構、1家榮譽國民之家，共3958個床位，斗六區是1356個床位、斗南區922個、虎尾區844個、西螺區519個、北港區267個、台西區50個。