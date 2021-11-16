特斯拉又有麻煩了，投資銀行摩根大通遞狀控告特斯拉，指稱馬斯克（Elon Musk）在2018年在推特上宣稱特斯拉資金到位，有意以每股420美元私有化等內容，違反雙方談定的權證交易合約，向特斯拉求償1.62億美元（約新台幣45.36億）。

CNBC報導，摩根大通周一公開的法律文件透露，他們已經向特斯拉提起訴訟，主因是2018年馬斯克在推特上宣稱特斯拉將以每股420美元私有化，小摩指控，馬斯克此舉等同公布重大交易，使得摩根大通被迫調降行權價，沒想到同月24日，馬斯克又公開表示將放棄下市計畫，摩根大通必須再次調整行權價，已反映股價的上漲。

摩根大通認為，該行進行上述所做的調整，是合乎合約要求的，但後續特斯拉卻拒絕按合約規定的行權價進行結算，並全額支付欠該行的款項，指控特斯拉公然違反合約義務，向特斯拉索賠含利息、律師費在內共1.62億美元。

事實上，特斯拉與馬斯克先前就曾因此事件被美國證券交易委員會 （SEC） 指控證券詐欺，最終雙方各支付2000萬美元達成和解。

目前特斯拉未對此事做出回應，上周五特斯拉收在1013.39美元，下跌20.03美元（或1.94%），特斯拉單周大跌超過15%，主要受到馬斯克賣股將近70億美元（約新台幣1960億）的影響。