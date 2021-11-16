游錫堃曝臉書、LINE遭冒用 中正一分局證實偵辦中 17:372021/11/16 中時 陳鴻偉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 立法院長游錫堃。（資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 立法院院長游錫堃16日自曝，他的臉書和LINE遭人冒用，以他的圖像創設假帳號，因擔心有人拿此行騙或散布不實訊息，為免民眾上當，他已委請幕僚13日前往警局報案，北市警方低調證實此事，中正一分局已在偵辦中。 警方指出，全案正調閱IP追查中，另去文臉書及LINE註銷假帳號運作，此外，因常有詐騙集團利用名人、網紅、明星的圖像，進行相關犯罪，呼籲民眾小心提防。 張雅琴曬12歲嫩照 網稱像長髮公主 人力派遣虐殺員工 持棍棒將人打到顱內出血 議員質疑警低調處理 #游錫堃 #冒用 #中正一分局 #LINE #臉書 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 探12度！下周一冷氣團報到 彭啟明曝最凍時間點 08:142021/11/16 生活 高端開放混打 黃暐瀚憂一情況發生：根本是亂打 14:092021/11/16 政治 辦曲棍球案檢察官不受懲戒 監院提再審仍被駁回 16:192021/11/16 社會 發現帳號遭冒用詐騙取財 游錫堃回應了：幕僚已報警 16:102021/11/16 政治 臉書誇口「領先全球」找到治療新冠方法 老翁下場慘了 12:142021/11/16 社會 習拜會前夕 陸官媒提一中 04:102021/11/16 全球財經 1218公投》國家地理雜誌談藻礁慘遭出征 嘆：已成今日執政黨慣用模式 12:552021/11/16 政治 驚險畫面曝！除暴專案啟動 中市酒駕男直闖路檢 衝撞員警下秒GG了 10:212021/11/16 社會 車牌貼小條黑膠帶「R變成B」 他收莫名罰單傻眼怒嗆警 15:232021/11/16 社會 1218公投》蔡英文Podcast談美豬自曝跟狗愛吃這味 網喊「五個不同意」 12:562021/11/16 政治 推動加入國際刑警組織 刑事局拍「遺角落」籲勿造成缺口 15:092021/11/16 社會 社會熱門新聞 上課鐘響國一女獨自往外走 下一秒倒臥血泊中 - 社會 瑪莎惡煞牽連全台地下賭博 百億下注金全蒸發博弈主抓狂 - 社會 2女吃男同學乾拌麵昏厥無意識 竟遭摻「大麻油」崩潰了 - 社會 上課鐘響國一資優女墜倒血泊 原因曝光雙親悲痛懊悔 - 社會 男大生母擔心被「報復」 2字犀利回應瑪莎惡煞道歉 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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