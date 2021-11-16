立法院院長游錫堃16日自曝，他的臉書和LINE遭人冒用，以他的圖像創設假帳號，因擔心有人拿此行騙或散布不實訊息，為免民眾上當，他已委請幕僚13日前往警局報案，北市警方低調證實此事，中正一分局已在偵辦中。

警方指出，全案正調閱IP追查中，另去文臉書及LINE註銷假帳號運作，此外，因常有詐騙集團利用名人、網紅、明星的圖像，進行相關犯罪，呼籲民眾小心提防。