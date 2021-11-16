順藥（6535）16日宣布，旗下長效止痛劑LT1001產品取得日本劑型專利，專利保護期限至2036年止，預計獲得專利後將有助授權與合作談判，搶攻日本止痛與疼痛管理年銷售額高達34.2億美元市場商機。

順藥表示，LT1001長效止痛針劑是全球首創一周長效止痛針劑，其特色為長效、安全及使用便利，且相較於傳統鴉片類藥物具有不易成癮之優勢，擁有獨特市場定位。

目前LT1001已申請20個國家的專利，已核准的國家包括美國、中國大陸、日本、俄羅斯等七國，其他主要市場如歐洲、東南亞等多個國家亦在同步審查中。全球授權進度的部分，LT1001已於今年上半年成功授權韓國及烏克蘭，並預計於今年年底完成中東部分國家之授權並瞄準明年進軍南美廣大市場。

LT1001為順藥第一個上市的新藥並已取得台灣和新加坡的上市許可，成為公司穩定現金流來源。順藥力拼未來三年，年年都有藥證到手，並持續推進泰國、馬來西亞、韓國及烏克蘭等地之藥證申請，其中泰國及馬來西亞可望於今年底、明年上半年陸續看到成果。

另外，順藥也與授權夥伴濟民可信共同加速中國臨床三期的收案進度，預計可於2023年取證，湧現極高現金流收入。

順藥表示，LT1001已取得美國、中國和日本專利，根據日本TPC市調公司報告，日本止痛與疼痛管理市場潛力驚人，年銷售額高達34.2億美元，其中鴉片類藥物佔24.6%仍為醫療大宗。