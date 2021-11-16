虎豹潭事件再度改變保險商品規範。保險局局長施瓊華16日召開會議，定調五大方向，最重要的是第一點，即12月1日起，所有保險公司承保15歲以下孩童的壽險、意外險（即傷害險）、旅平險都應給提供喪葬費給付，保額要產壽險公司所有保單合計，不得逾現行所得稅法規定的61.5萬元。

二是對於2020年6月12日之後已投保，但保額合計未滿61.5萬元上限的保單，要主動通知要保人可補足投保額度；三是在2020年6月12日之後因意外身故的15歲以下被保險人，若沒有給付喪葬費用，要求承保公司提供等額「慰問金」。

四則是對於未滿15歲之前身故只退還保費加計息的保單，只能作為「輔助保單」，供兒童被保險人投保已滿61.5萬元上限時，要保人可再選擇的商品，但不得作為主要行銷保單。

五是中華郵政的簡易壽險保單，因簡易壽險法仍未配合保險法107條修正，所以未滿15歲被保險人身故，維持退還已繳保費加計利息，不用比照再外給付慰問金。

保險局主秘蔡火炎轉述會議內容，這次會議是產險及壽險業者都要遵守，且請產、壽險公會要轉知所有會員公司，主動通知未足額的保戶，可加保具有喪葬費用給付的保單，且對於2020年6月12日之後因意外身故且未滿15歲的被保險人，若只有退還保費，承保的保險公司在加計所有保險金後，要給付與61.5萬元相等的慰問金。

在虎豹潭事件中不幸罹難的四位小朋友，保險局統計共有四家保險公司承保，每位小朋友的保單張數不一，但這些公司要均攤61.5萬元，以慰問金方式給付給這四位小朋友的保單受益人。