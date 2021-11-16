證券分析師林鈺凱表示，台股市場經歷了10月上半月的低迷，以及下半月的回神、復甦，當時市場觀望態度濃厚，甚至季線、半年線這兩條均線壓力都尚未突破，「萬七」大關也未能站穩。不過，台股再11月起漲了整整半個月，上漲逾700點。

台股自10月5日的底部16162點起算，截至16日收盤為止，已經大漲超過1500點，但研判行情並未結束，畢竟「高價股是行情的風向球」，會操作一張要價幾百萬的高價股，絕對不會是散戶。因此，高價股的活躍，就表示法人主力大戶都在場上「磨刀霍霍」。

個股方面，本周納入投資組合的偉詮電，自結10月稅後淨利0.53億元，年增高達179％，EPS 0.3元，表現不俗，股價16日仍維持上漲態勢。

觀察台股16日盤面，IC設計龍頭聯發科續創新高，「11千金」儼然成形，緯穎盤中最高價也衝上998元，僅差一點就叩關千金股，第12千金也蓄勢待發，未來非常有可能會有更多千金股出現，台股行情必定不看淡。