逐洞賽｜證券分析師趙彭博

證券分析師趙彭博表示，國際市場靜待拜習會結果，美股15日三大指數收小黑，加權指數16日持續攻高，挑戰「萬八」重要壓力區。不過，由於17日為期指及選擇權月結算，行情震盪難免，大盤若能守穩17600點，將可望繼續對18000點發起攻擊，加權指數16日最高點攻抵17708.1點，收盤17693.13點，成交量仍在4千億元之下，稍嫌不足。

航運股16日又成盤面重心，尤其是空運股方面，表現依然突出，長榮航、華航盤中更一度亮燈漲停更；元宇宙概念股則是漲跌不一，鈺創重回漲勢，位速、宏達電回檔整理，惟後續作夢行情仍然看好，電動車族群則呈現中下游普遍休息整理的情況。

個股方面，本周納入投資組合的凱鈺，股價已連續四個交易日亮燈漲停，成交量仍未爆大量，持股者可續抱。

展望後市，短線看好中小型IC設計類股，尤其是股本小、獲利佳且具有元宇宙、星鏈、電動車題材交集的更是最佳選擇，安國、海德威、凱鈺等，皆可關注。