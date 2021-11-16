長佳智能（6841）16日宣布，「心電圖分析軟體」通過台灣食藥署（TFDA）核准，取得智慧醫材許可證，董事長兼總經理陳明豐表示，此系統使用於醫療場域中進行標準休息相12導程心電圖檢查的患者，輔助自動快速的辨識正常或特定心率異常判讀結果，由醫師進行確認或提醒醫師注意。

營運大見轉機的長佳，定位為數位醫療研發公司，旗下共有三大事業體，分別為醫療大數據、醫 療AI軟體醫材、雲端平台。該公司將人工智慧應用於醫學影像、輔助判讀、基因檢測結果分析、藥物研發等，並已取得四張TFDA、一張美國FDA醫材許可證，還有多項研發成果於TFDA及USFDA審查中，更已取得11件專利，還另有34件專利申請在審查中。

長佳的「心電圖分析軟體」可辨識心房顫動、心房撲動、心房早期收縮、單純雙聯律心跳特徵、完全房室傳導阻滯、房性異位節律、第一度房室傳導阻滯、竇性心律特徵、陣發性室上性心搏過速、第二度房室傳導阻滯、竇性心律過快、心室早期收縮特徵、ST波段上升型心肌梗塞等13種心律特徵，可快速輔助醫師進行診斷，提升醫療效率與品質。

研發長王帝皓醫師表示，「心電圖分析軟體」是與中國醫藥大學附設醫院合作開發，以自主研發設計之神經網路架構技術，即時判讀心電圖並達到0.97的準確率。

陳明豐強調，此「心電圖分析軟體」為長佳智能實現醫療AI落地的產品，可提升急診急性心肌梗塞病人及早發現並早期接受心導管手術治療，縮短可能的到院至灌流時間，搶救生命，減少額外醫療資源的消耗。