資深演員夏光莉曾和藍文青交往28年，因抓包男方偷吃而畫下句點，分手後還因金錢糾紛對簿公堂，最終簽下和解契約書，不追究藍文青欠下的三百萬。近日夏光莉上節目重提舊愛，坦言交往時太過信任，立遺囑時將名下財產全給藍文青。

夏光莉在節目《新聞挖挖哇》透露，假如自己有天先離世，藍文青曾承諾會代替她照顧母親，並將名下財產捐給流浪狗協會、火燙傷等做公益，不過兩人沒有結婚，必須得立代筆遺囑才生效，「他引導我所有的財產都是他贈予給我，我走後自然無條件的返還給他。」夏光莉感嘆，當時沒有防人之心，導致把財產都給藍文青，只留一棟最大的房子。

不過，這棟房子最早在爸爸名下，爸爸往生前曾說要留給夏光莉，想不到過世後卻變成手足一起持有，直到最近跟媽媽相處，才知道爸爸生前擔心自己個性容易被男人騙，「所以媽媽在幫我守著這個房子，所以爸爸過世隔兩天就翻盤，造成我長年有憂鬱症，唯一能依靠的就是這個假情假意的藍文青。」

主持人鄭弘儀好奇，夏光莉為什麼要在15年前就寫遺囑？她表示藍文青引導她立代筆遺囑時，早就外遇2年了，只是自己被蒙在谷底，直到兩人情逝後打一審官司，藍文青突然拿出夏光莉的遺囑，向法官主張女方的財產都是自己的，所以沒有欠錢之說，讓夏光莉超傻眼，「我差點沒有昏倒，我都不知道這個東西他已經偷走。」認定藍文青已覬覦她的錢已久。

揮別這段28年的騙局，夏光莉穿了一身紅，直言這代表「浴火重生」，未來會更愛自己，把老年生活安排得妥當，假設未來有機會再談戀愛，一定會觀察得徹徹底底，要交能力比自己強的男人，AA制也OK，重點是要有愛心、良心。