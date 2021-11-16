中共官媒新華社今天公布19屆六中全會通過的「中共中央關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議」，全文超過3萬6000字，其中宣稱，解決台灣問題、實現統一，是中共「歷史任務」。

這份決議宣稱：「解決台灣問題、實現祖國完全統一，是黨矢志不渝的歷史任務，是全體中華兒女的共同願望，是實現中華民族偉大復興的必然要求。」

決議又說，中共總書記習近平就對台工作提出一系列重要理念、重大政策主張，「形成新時代黨解決台灣問題的總體方略」。

決議宣稱：「2016年以來，台灣當局加緊進行『台獨』分裂活動，致使兩岸關係和平發展勢頭受到嚴重衝擊。我們堅持一個中國原則和『九二共識』，堅決反對『台獨』分裂行徑，堅決反對外部勢力干涉，牢牢把握兩岸關係主導權和主動權。祖國完全統一的時和勢始終在我們這一邊。」

中共19屆中央委員會第6次全體會議11日閉幕，並通過中共史上第三份歷史決議，但全文今天下午才由新華社公布。（編輯：繆宗翰/楊昇儒）1101116